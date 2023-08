ONU qualifica tratamento às mulheres no Afeganistão como 'crime contra a humanidade'

436

O tratamento dado às mulheres pelas autoridades do Talibã no Afeganistão deveria ser considerado um "crime contra a humanidade", afirmou nesta quinta-feira (10) o enviado das Nações Unidas para a Educação, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown.



"Acho que as provas são absolutamente esmagadoras", afirmou o ex-líder do governo trabalhista (2007-2010) à emissora britânica BBC, e instou ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que abrisse uma investigação.



Desde que retornou ao poder em agosto de 2021, o Talibã tem tratado as mulheres de forma cruel e brutal, denunciou Brown.



Excluídas da maioria das escolas, universidades e administração pública do país, as mulheres também foram impedidas de frequentar parques, jardins, academias, banheiros públicos, trabalhar para organizações internacionais ou viajar sem estarem acompanhadas por um parente do sexo masculino.



"É provavelmente a violação mais hedionda, cruel e completa dos direitos humanos" que existe atualmente no mundo e à qual estão sujeitas "milhões de meninas e mulheres no Afeganistão", enfatizou.



O ex-premiê finalizou dizendo que a coisa certa a fazer" seria se o TPI "investigasse e processasse os responsáveis".