Botafogo empata na visita ao Guaraní e vai às quartas da Sul-Americana

O Botafogo segurou a pressão e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar sem gols em sua visita ao Guaraní do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, nesta quarta-feira (9).



No jogo de ida, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o time carioca comandado pelo técnico português Bruno Lage havia vencido por 2 a 1 com gols de Hugo e Tiquinho Soares (de pênalti), enquanto Romeo Benítez marcou para os visitantes.



O Guaraní precisava vencer nesta quarta por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.



Um dos destaques da partida desta quarta foi o goleiro alvinegro, o paraguaio Gatito Fernández, que substituiu o titular Lucas Perri e fez defesas importantes jogando em sua terra natal.



No primeiro tempo, o lateral-direito do Botafogo, JP Galvão, se lesionou no braço direito e deixou o campo com fortes dores, sendo substituído por Di Plácido.



Na próxima fase, o atual líder do Brasileirão vai enfrentar o Defensa y Justicia da Argentina.



--- Ficha técnica:



Copa Sul-Americana 2023 - Oitavas de final - Partida de volta



Guaraní (PAR) - Botafogo (BRA) 0-0



Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Cartões amarelos:



Guaraní: Camacho (65'), Gil Romero (67')



Botafogo: Santos (32'), Marçal (45+2'), Cuesta (90+4'), Freitas (90+5')



Escalações:



Guaraní: Rodrigo Muñoz - Raúl Cáceres (Rodrigo Amarilla 90+3'), Jose Moya, Paul Riveros, Felipe Salomoni - Estivel Moreira (Brahian Fernandez 77'), Gaston Gil Romero (Elias Sarquis 77'), Rubén Darío Ríos (Facundo Barcelo 61') - Néstor Camacho, Federico Santander, Romeo Benitez (David Gallardo 77'). Técnico: Juan Pablo Pumpido.



Botafogo: Gatito Fernández - JP Galvão (Di Plácido 22'), Adryelson, Philipe Sampaio Azevedo, Marçal - Diego Hernandez (Carlos Alberto 64'), Tchê Tchê (Marlon Freitas 46'), Lucas Fernandes (Gustavo Sauer 78'), Danilo, Matías Segovia (Luis Henrique 46') - Junior Santos. Técnico: Bruno Lage.