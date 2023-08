Morre Jamie Reid, ilustrador das capas dos álbuns dos Sex Pistols

436

O artista britânico Jamie Reid, que desenhou as capas dos álbuns do grupo de punk rock Sex Pistols, incluindo o famoso "God Save The Queen", de 1977, morreu na terça-feira aos 76 anos, anunciou seu galerista nesta quarta-feira (9).



Além desta conhecida capa em que uma foto da rainha Elizabeth II aparece com uma bandeira britânica ao fundo, Reid também foi autor das capas de "Never Mind the Bollocks" (1977) e de "Anarchy in The UK". Todas elas se destacaram por sua estética original.



"Anunciamos com tristeza o falecimento de Jamie MacGregor Reid (16 de janeiro de 1947 - 8 de agosto de 2023)", informou, em nota, o galerista John Marchant.



"Artista, iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde e romântico. Jamie deixa uma filha, a quem amava muito, Rowan, uma neta, Rose, e um imenso legado", acrescentou no comunicado, sem dar detalhes sobre as causas da morte.



Reid "fazia parte da paisagem cultural", destacou Marchant em declarações à AFP.



O artista se formou em escolas de arte em Wimbledon e Croydon. Nesta última, conheceu Malcolm McLaren, que viria a ser agente dos Sex Pistols, e cuja colaboração marcou a história da música punk na década de 1970.