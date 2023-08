436

O Benfica, atual campeão da liga portuguesa, conquistou, nesta quarta-feira (9), a Supertaça de Portugal pela nona vez na sua história, ao vencer o Porto por 2 a 0, na cidade de Aveiro.



As 'Águias' lisboetas abrem, assim, a temporada oficial 2023-2024 com o pé direito. Seus gols foram marcados no segundo tempo pelo atacante argentino Ángel Di María (no minuto 61) e pelo croata Petar Musa (68').



O Porto poderia ter reduzido a diferença quase nos acréscimos, mas o gol do atacante brasileiro Galeno acabou sendo anulado após consulta ao VAR.



O Benfica, que é comandado pelo técnico alemão Roger Schmidt, conquistou seu 38º título português na última temporada.