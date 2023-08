436

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quarta-feira (9), beneficiando-se da queda do dólar e da recuperação do apetite pelo risco, em um contexto de oferta limitada pela Opep+.



O barril de Brent para entrega em outubro subiu 1,60%, a 87,55 dólares, seu nível mais alto desde janeiro, no mercado de Londres.



Seu equivalente americano, o WTI para entrega em setembro, aumentou 1,78%, para 94,40 dólares, seu maior valor desde novembro de 2022.



O petróleo do Texas "atingiu seu nível mais alto desde que a Opep+ decidiu cortar sua produção em 2 milhões de barris em novembro", comentou Robert Yawger, da Mizuho Securities.