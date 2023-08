Fortaleza empata nos acréscimos com Libertad e vai às quartas da Sul-Americana

436

O Fortaleza se classificou nesta terça-feira (8) para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar em casa por 1 a 1 com o paraguaio Libertad, a quem já havia derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Assunção.



Um golaço de cobrança de falta nos acréscimos (90+1') de Marinho deu o empate e a classificação ao Fortaleza contra o Libertad que, segundos antes do intervalo, havia conseguido igualar o confronto com um belo gol de Mathías Espinoza de fora da área.



A equipe paraguaia dominou o primeiro tempo e esteve muito perto de marcar o segundo gol que os classificaria, enquanto o Fortaleza foi melhor no segundo tempo e não conseguiu ter tranquilidade até os descontos do árbitro.



O Fortaleza se classificou pela primeira vez para as quartas de final de um torneio continental e enfrentará outro time brasileiro na próxima fase, que sairá do duelo desta quinta-feira entre América-MG e Bragantino. As duas equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.



--- Ficha técnica:



Oitavas de final (jogo de volta)



Fortaleza x Libertad 1 - 1



Local: Estádio Castelão (Fortaleza)



Público: 63.903 espectadores



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Gols:



Fortaleza: Marinho (90+1')



Libertad: Espinoza Acosta (44')



Cartões amarelos:



Fortaleza: Souza (63'), Marinho (90+4'), José Welison (90+6')



Libertad: Viera (84'), Bareiro (90+5')



Expulsões:



Fortaleza: Marcelo (90+5')



Libertad: Piris (87'), Cardozo (90+5'), Giménez (90+10')



Escalações:



Fortaleza: João Ricardo - Tinga, Britez, Titi (Guilherme 67'), Bruno Pacheco - José Welison, Caio Alexandre, Pedro Augusto (Pochettino 46') - Machuca (Marinho 67'), Thiago Galhardo (Silvio Romero 85), Calebe (Yago Pikachu 39'). Técnico: Juan Vojvoda.



Libertad: Martín Silva - Néstor Giménez, Diego Viera, Alexander Barboza, Iván Piris - Matias Espinoza, Sanabria (Caballero 90+1'), Álvaro Campuzano (Cristian Riveros 73'), Héctor Villalba (Antonio Bareiro 64') - Oscar Cardozo, Lorenzo Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero.