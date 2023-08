Fluminense vence Argentinos Juniors e avança às quartas de final da Libertadores

436

Com gols de Samuel Xavier e John Kennedy na reta final da partida, o Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0 nesta terça-feira (8) no Maracanã, no Rio de Janeiro, e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores-2023.



O zagueiro marcou com uma bomba de pé direito no ângulo (86') e o atacante, que entrou muito bem no segundo tempo, superou o goleiro Miguel Acosta concluindo um contra-ataque.



O time carioca, que havia empatado em 1 a 1 no jogo de ida na semana passada em Buenos Aires, sofreu até o final para romper o sistema defensivo proposto pelo técnico argentino Gabriel Milito.



O Fluminense vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Olimpia e Flamengo, que se enfrentam na quinta-feira (10), em Assunção.



O atual campeão da Libertadores leva vantagem por ter vencido por 1 a 0 no Rio.



--- Ficha técnica



Fluminense (BRA) - Argentinos Juniors (ARG) 2-0



Local: Maracanã (Rio de Janeiro)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Gols:



Fluminense: Samuel Xavier (86'), Kennedy (90+7')



Cartões Amarelos:



Fluminense: Nino (71'), André (75'), Kennedy (83'), Samuel Xavier (90+1)



Argentinos Juniors: Minissale (43'), Gondou (49'), Di Cesare (54'), Solari (76'), Villalba (90+9')



Expulsões:



Argentinos Juniors: Villalba (90+9')



Escalações:



Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino (cap.), Felipe Melo (Matheus Martinelli 60'), Diogo Barbosa - Ganso, André, Vinícius Moreira (Daniel 72') - Jhon Arias, Germán Cano (Marlon 90+2'), Keno (John Kennedy 72'). Técnico: Fernando Diniz.



Argentinos Juniors: Federico Lanzillota - Javier Cabrera (cap) (Rodrigo Cabral 90+2'), Pablo Minissale (Leonardo Heredia 90+2'), Di Cesare, Lucas Villalba, Federico Redondo Solari, Gabriel Santiago - Franco Moyano, Francisco González Metilli (Fabricio Domínguez 83'), Alan Rodríguez Guaglianoni (Gastón Verón 90+2') - Gondou (Thiago Nuss 56). Técnico: Gabriel Milito.