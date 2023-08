436

A Justiça dos Estados Unidos condenou, nesta terça-feira (8), o traficante de drogas colombiano Dairo Antonio Úsuga David, conhecido como "Otoniel", a 45 anos de prisão por cada uma das três acusações das quais se declarou culpado, embora sejam cumpridas simultaneamente.



A juíza Dora Irizarry, do Tribunal do Distrito Leste de Nova York, o sentenciou à pena solicitada pelo Ministério Público alegando que Otoniel é "sem dúvidas, um dos casos mais graves em termos de atividade de tráfico de drogas" já julgados pelo tribunal.



A magistrada também rejeitou o pedido de desculpas do condenado, que defendeu o fim do conflito armado e a paz negociada.



"Duvido que se eles não o tivessem parado, ele teria colocado um fim no que estava fazendo", disse Irizarry.