Tottenham anuncia zagueiro holandês Micky van de Ven

O Tottenham anunciou nesta terça-feira (8) a contratação por seis temporadas do zagueiro holandês Micky van de Ven, que estava no Wolfsburg, da Alemanha.



Segundo a imprensa britânica, os 'Spurs' pagaram 40 milhões de euros (R$ 215 milhões na cotação atual) para ter o jogador, e o valor pode chegar a 50 milhões de euros (R$ 269 milhões) em variáveis.



Van de Ven, de 22 anos, é o quinto reforço do time londrino nesta janela de transferências, após as chegadas de James Maddison (Leicester), Ashley Phillips (Blackburn), Guglielmo Vicario (Empoli) e Manor Solomon (Shaktar Donestk).



O Tottenham estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo (13), fora de casa, contra o Brentford.