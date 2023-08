Cadáveres nas ruas por conflito no Sudão geram risco de epidemias (ONG)

436

O conflito entre o Exército e os paramilitares no Sudão, deflagrado em abril, deixou milhares de cadáveres em decomposição nas ruas, uma ameaça que pode causar epidemias, alertou a ONG Save the Children nesta terça-feira (8).



"Milhares de cadáveres se decompõem nas ruas de Cartum e arredores, enquanto os necrotérios são sobrecarregados por cortes de energia", disse a Save the Children em um comunicado.



A guerra entre o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) deixou mais de 3.900 mortos, segundo a organização ACLED e mais de quatro milhões de deslocados e refugiados, segundo um balanço de a ONU.



"A impossibilidade de dar um funeral digno aos que morrem aumenta o sofrimento das famílias em Cartum", afirmou o diretor da divisão de saúde de Save the Children, Bashit Kamal Eldin Hamid.



Há meses, várias ONGs advertiram sobre o risco de águas estagnadas que podem espalhar epidemias de malária, dengue, ou cólera.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que casos de cólera e sarampo foram detectados em várias regiões.