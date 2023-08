Irlanda se despede da cantora Sinead O'Connor com última homenagem

436

Centenas de pessoas se despediram nesta terça-feira (8) da cantora irlandesa Sinead O'Connor, morta no final de julho, em um cortejo em sua homenagem em Bray, cidade onde viveu no sul de Dublin e onde será enterrada.



Muitos fãs aplaudiram-na e lançaram flores sobre o carro fúnebre que levava seu caixão, enquanto outro veículo com bandeiras LGBTQ+ tocava suas músicas.



"Era tão rebelde, empoderadora e inspiradora, e minha mãe odiava que eu escutasse sua música", disse Ruth O'Shea, que assistiu à última homenagem com suas duas filhas.



A artista, que faleceu aos 56 anos, alcançou fama mundial em 1990 por sua interpretação da canção "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince.



Sua morte provocou uma onda de homenagens na Irlanda e no restante do mundo.



O'Connor será enterrada em uma cerimônia privada. Seus admiradores tiveram a oportunidade de dar um "último adeus" durante um cortejo fúnebre na orla de Bray, onde viveu por 15 anos.



"Sinead, obrigada por nos ouvir e nos responder. Perdão por ferir seu coração", dizia uma mensagem em frente à porta de sua casa.



A frase "EIRE LOVES SINEAD" [Irlanda ama Sinead], em letras brancas de nove metros de altura, foi exposta em uma colina perto de Bray.



Além de sua música, a cantora era conhecida por seus posicionamentos a favor das mulheres e sua denúncia dos abusos sexuais na Igreja Católica irlandesa.



As razões de sua morte são desconhecidas. No final de julho, a polícia indicou que sua morte não era considerada "suspeita".



Nos últimos anos, O'Connor se expressou várias vezes nas redes sociais, ameaçando seus ex-sócios com processos judiciais e falando de seus problemas de saúde física e mental, inclusive de pensamentos suicidas e do diagnóstico de bipolaridade.



Em 2022, seu filho Shane, de 17 anos, tirou a própria vida. O'Connor, que tem outros três filhos, foi hospitalizada após afirmar nas redes sociais que também considerava o suicídio.



