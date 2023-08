Petróleo em leve baixa apesar de tensões no Mar Negro

436

O preço do petróleo caiu ligeiramente nesta segunda-feira (7) após atingir seus níveis mais altos em quase quatro meses e, por enquanto, ignora o risco geopolítico das crescentes tensões entre Rússia e Ucrânia no Mar Negro.



O barril de Brent para entrega em outubro baixou 1,04%, para 83,34 dólares, enquanto seu equivalente americano, o WTI, para setembro, cedeu 1,08%.



Ambos os barris de referência no mercado alcançaram no início da sessão seus preços mais altos em quase quatro meses.



Mísseis russos atingiram no sábado instalações da fabricante ucraniana de aviões Motor Sich, uma empresa de "importância estratégica", horas depois de um drone ucraniano atacar um petroleiro russo no Mar Negro.



Esses ataques "aumentam o risco geopolítico" devido aos "grandes volumes de exportação de petróleo bruto e produtos petrolíferos através do Mar Negro", afirmam os analistas do DNB.



Passam pelo Mar Negro, por dia, cerca de 2,1 milhões de barris de petróleo e 1 milhão de barris de produtos refinados.



Embora "grandes volumes de petróleo bruto e produtos petrolíferos estejam expostos a um risco geopolítico maior", o fornecimento não foi interrompido até o momento, observaram os analistas.



