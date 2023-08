Tsitsipas entra no Top 4 do ranking ATP, que segue liderado por Alcaraz

436

O grego Stefanos Tsitsipas, campeão do torneio de Los Cabos (México), subiu uma posição no ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (7) e agora é o número 4 do mundo, atrás de Carlos Alcaraz (N.1), Novak Djokovic (N.2) e Daniil Medvedev (N.3).



Tsitsipas ultrapassou o norueguês Casper Rudd, que caiu para a quinta posição. O Top 20 permanece praticamente idêntico, com apenas mais duas mudanças: o croata Borna Coric (N.15) ganhou uma posição e desbancou o alemão Alexander Zverev (N.16), e o australiano Alex de Minaur superou o italiano Lorenzo Musetti para chegar ao 18º posto do ranking.



A maior ascensão do Top 100 foi do austríaco Dominic Thiem, vice-campeão do ATP 250 de Kitzbühel no último sábado, que ganhou 32 posições e agora é o número 84 do mundo.



O vencedor do torneio, o argentino Sebastián Báez, subiu 30 postos e entrou no Top 50, em 42º.



Já a maior queda foi do australiano Nick Kyrgios, da 35ª para a 92ª posição (-57).



Prejudicado pelos problemas físicos na temporada, Kyrgios disputou apenas um jogo em 2023, a derrota para o chinês Yibing Wu (N. 91) na estreia do ATP 250 de Stuttgart, em junho.



-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 7 de agosto:



1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.225 pts



2. Novak Djokovic (SRB) 8.795



3. Daniil Medvedev (RUS) 6.360



5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.090 (+1)



5. Casper Ruud (NOR) 4.985 (-1)



6. Holger Rune (DIN) 4.825



7. Andrey Rublev (RUS) 4.595



8. Jannik Sinner (ITA) 3.815



9. Taylor Fritz (EUA) 3.605



10. Frances Tiafoe (EUA) 3.085



11. Karen Khachanov (RUS) 2.900



12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.680



13. Cameron Norrie (GBR) 2.505



14. Tommy Paul (EUA) 2.345



15. Borna Coric (CRO) 2.315 (+1)



16. Alexander Zverev (ALE) 2.265 (-1)



17. Hubert Hurkacz (POL) 2.195



18. Alex de Minaur (AUS) 2.085 (+1)



19. Lorenzo Musetti (ITA) 1.950 (-1)



20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.735