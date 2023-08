Moradores fogem de Cartum após combates violentos

436

Bombardeios aéreos e disparos de artilharia foram sentidos em Cartum nesta segunda-feira (7), onde o Exército e paramilitares em uma disputa pelo poder ordenaram a evacuação de um bairro considerado uma "zona de operações", disseram os moradores.



Segundo esses moradores, entrevistados por telefone pela AFP em Wad Madani, 200 quilômetros ao sul de Cartum, bairros densamente povoados são palco de trocas de tiros com artilharia pesada.



Em Omdurman, subúrbio próximo de Cartum, "obuses caem sobre as casas", relatou um deles.



Nas proximidades, o Exército e paramilitares ordenaram a retirada de civis do bairro de Abu Ruf, considerado uma "zona de operações", de acordo com o "comitê de resistência" local, uma das células militantes que organizam a ajuda mútua entre os moradores.



Naquele bairro, o Exército lançou bombardeios aéreos e disparos de artilharia na ponte de Shambat para cortar o acesso aos seus rivais das Forças de Apoio Rápido (FAR) que a utilizam para levar suprimentos a Bahri, do outro lado do Nilo, informou um morador.



"A maioria dos habitantes de Abu Ruf fugiu por causa dos disparos de foguetes", disse outra testemunha.



A guerra entre o Exército, liderado pelo general Abdel Fata al-Burhan, e os paramilitares das FAR, sob comando do general Mohamed Hamdane Daglo, iniciada em 15 de abril, já provocou mais de 3.900 mortes, segundo a ONG Acled, e cerca de quatro milhões de deslocados e refugiados.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos hospitais do país não funcionam e os que funcionam estão sujeitos a ataques e saques.