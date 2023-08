436

O Napoli, atual campeão italiano, anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do zagueiro brasileiro Natan, que estava no Bragantino.



Segundo a imprensa especializada, o clube napolitano teria pago 10 milhões de euros (R$ 53,8 milhões na cotação atual) pelo jogador de 22 anos.



Natan terá a difícil missão de substituir o sul-coreano Kim Min-jae, eleito o melhor jogador da temporada passada a Serie A e que nesta janela foi vendido ao Bayern de Munique por 50 milhões de euros (R$ 269,4 milhões).



O Campeonato Italiano da temporada começa no dia 19 de agosto, com o Napoli visitado o Frosinone.