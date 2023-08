Yoselin Porras, a primeira mulher casada e com filhos que disputa o Miss Costa Rica

436

Com 27 anos, Yoselin Porras é a primeira mulher casada e com filhos a se apresentar como candidata a Miss Costa Rica graças à mudança de critério dos concursos de beleza.



Em 2013, foi coroada Miss Teen Mundial com apenas 17 anos, recorda ela em sua casa de Alajuela, cidade vizinha de San José, enquanto prepara com Sarah, sua filha de quatro anos, um pão artesanal antes de sair para uma sessão fotográfica de um patrocinador do concurso, que será realizado em 16 de agosto.



Até esta edição, as candidatas a concursos nacionais ou internacionais como o Miss Universo, que será realizado em El Salvador em 18 de novembro, tinham que ser solteiras e sem filhos.



Agora podem ser casadas, divorciadas, grávidas, com filhos, assim como mulheres trans reconhecidas legalmente.



"É muito enriquecedor ver como a inclusão para as mulheres e para os diferentes gêneros que nossa sociedade possui vem crescendo", disse Porras à AFP.



"A mentalidade das pessoas deve ir mudando, deve ir evoluindo. O mundo avança e a gente tem que ir avançando com ele, não pode ficar para trás", acrescenta.



- Retorno à passarela -



Ela já havia fechado a porta para os concursos de beleza. Sua carreira como esteticista, seus estudos sobre gastronomia e sua família a mantinham ocupada e com a mente distante das passarelas.



Mas a mudança de critério lhe deu uma nova oportunidade. Bem perto de ter a idade máxima exigida - 28 anos - ela tem na edição deste ano a oportunidade de ser coroada Miss Costa Rica e representar o país no Miss Universo.



Enfrenta outras nove candidatas na Costa Rica, mas para ela sua participação demonstra que as mulheres podem fazer uma "infinidade de coisas".



Ter marido e filhos "não deve te frear, mas sim te impulsionar" a "participar e conseguir poder realizar esse sonho que eu sempre tive (...) de representar o meu país em uma disputa como o Miss Universo".



- Inspiração para sua filha -



Ela disse que seu papel de mãe a levou a participar. Porras considera que uma mulher "não seja apenas físico" mas sim que seja "inteira, madura".



"Todas as mulheres temos nossa beleza de formas diferentes. Sabemos demonstrar essa beleza não só exterior mas também interior, levar uma mensagem positiva para toda a sociedade", acrescenta.



Princípios que pretende deixar para sua filha Sarah, que a ajuda com a massa dos pães que estão assando para tomar café com seu marido, Álex Moreira.



"Dentro de alguns anos essa pequena menina de quatro anos, quando for mais velha aos 15, vai poder dizer 'que orgulho da minha mãe, de ver como ela venceu, como ela se esforçou, como conseguir realizar um sonho. Eu quero ser como ela", disse Porras.