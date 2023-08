Austrália vence Dinamarca (2-0) e se classifica às quartas da Copa feminina

436

A Austrália se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 nesta segunda-feira, em Sydney.



Diante de 76 mil espectadores no Stadium Australia, as 'Matildas' contaram com o retorno da estrela Sam Kerr e mantiveram vivo o sonho do título mundial em casa.



O jogo começou com as dinamarquesas com mais posse e pressionando, mas quem abriu o placar foram as australianas.



Em uma rápida jogada de contra-ataque, Caitlin Foord invadiu a área e bateu cruzado de esquerda (29'), aproveitando belo passe em profundidade de Mary Fowler.



Na etapa final, a Austrália ampliou com Hayley Raso, que recebeu um belo passe de Emily van Egmond e pegou de primeira para balançar as redes da goleira Lene Christensen (70').



Dez minutos após o segundo gol, a estrela australiana Sam Kerr entrou em campo no lugar de Raso, mostrando que está recuperada de lesão na panturrilha e que pode ajudar as donas da casa na sequência da competição.



A Austrália, que nunca passou das quartas de final da Copa feminina, vai enfrentar na próxima fase a seleção vencedora do confronto entre França e Marrocos, que disputam o último jogo das oitavas de final na terça-feira.