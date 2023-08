Inglaterra vence Nigéria nos pênaltis e vai às quartas da Copa feminina

436

Atual campeã europeia, a Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao vencer a Nigéria nos pênaltis por 4-2 nesta segunda-feira (7), em Brisbane (Austrália).



Após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a vaga foi definida na disputa de pênaltis. As inglesas erraram a primeira cobrança e as nigerianas desperdiçaram as duas primeiras.



"É o time, este time é especial. Conseguimos na Eurocopa, conseguimos na Finalíssima, mantivemos o ritmo e ainda temos coisas a conquistar", declarou à BBC a atacante Chloe Kelly após a partida.



A adversária da Inglaterra nas quartas de final sairá do duelo entre Colômbia e Austrália, que se enfrentam nesta terça-feira.



A Nigéria, que teve uma jogadora a mais durante toda a prorrogação devido à expulsão da meia-atacante inglesa Lauren James aos 42 do segundo tempo, dominou as ações na maior parte do duelo, mas não conseguiu traduzir a posse de bola em gols.



James, uma das principais peças ofensivas da Inglaterra, recebeu cartão vermelho após pisar uma adversária que estava no chão e cumprirá suspensão no jogo de quartas de final.



"Foi um jogo muito difícil. Recebemos o cartão vermelho, mas conseguimos passar pela prorrogação e vencemos nos pênaltis", comentou a treinadora da seleção inglesa, Sarina Wiegman.



"Pela forma como fizemos e a forma com que a equipe continuou jogando, estou muito orgulhosa delas", acrescentou Wiegman.



O time inglês começou a disputa de pênaltis com uma cobrança para fora de Georgia Stanway, mas Desire Oparanozie também desperdiçou para a Nigéria.



Na sequência, Bethany England acertou a primeira da Inglaterra e a nigeriana Michelle Alozie bateu por cima do gol, dando a vantagem às inglesas, que não erraram até a cobrança decisiva de Chloe Kelly.



A Inglaterra, que no ano passado venceu a Euro, era amplamente favorita contra a Nigéria, 40ª colocada no ranking da Fifa, mas as africanas confirmaram que tinham condições de jogar de igual para igual contra qualquer seleção na Copa do Mundo.



"Vir aqui e jogar como jogamos esta noite... Acho que fomos tão bem quanto a Inglaterra", disse o técnico da seleção nigeriana, o americano Randy Waldrum.



"Tivemos chance de alcançar o resultado e infelizmente não conseguimos", lamentou Waldrum.