Tufão afeta homenagens às vítimas do bombardeio atômico de Nagasaki

As homenagens às vítimas do bombardeio atômico da cidade japonesa de Nagasaki em 1945 acontecerão em um centro de congressos pela primeira vez em 60 anos, devido à chegada do tufão Khanun, que já atingiu duramente a ilha de Okinawa na semana passada.



Nesta segunda-feira (7), o fenômeno meteorológico se dirigia para a grande ilha de Kyushu, onde fica Nagasaki, com ventos de até 144 segundo a agência meteorológica do Japão.



A agência alertou que sua chegada aumenta o risco de "chuvas fortes", o que aumenta, por sua vez, o risco de inundações e de deslizamentos de terra.



Marcada para quarta-feira, a cerimônia anual para relembrar o bombardeio de 9 de agosto de 1945 acontecerá no centro de congressos da cidade portuária, e não fora dele, como de costume. Portanto, o número de participantes será menor.



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, não comparecerá ao evento.



A tempestade tropical deixou dois mortos e centenas de feridos no arquipélago de Okinawa, no sul do Japão, além de centenas de milhares de casas sem eletricidade.



O tufão se dirigiu para a China, antes de voltar para Okinawa. Depois da costa oeste de Kyushu, o tufão seguirá para o norte e chegará à Coreia do Sul na quinta-feira.