Gauff derrota Sakkari e conquista WTA 500 de Washington; Evans vence a final masculina

436

A estrela adolescente americana Coco Gauff, terceira cabeça-de-chave, conquistou o quarto título WTA de sua carreira neste domingo ao derrotar a quarta cabeça-de-chave, a grega Maria Sakkari, por 6-2 e 6-3 no Aberto de Washington.



A americana de 19 anos, primeira finalista adolescente da WTA no torneio em quadra dura da capital dos Estados Unidos, somou este título a uma série de troféus que também inclui Linz-2019, Parma-2021 e janeiro passado em Auckland.



Gauff, sétima colocada do ranking mundial e vice-campeã no Aberto da França no ano passado, havia perdido quatro das cinco partidas anteriores contra Sakkari.



O título veio após a eliminação na primeira rodada em Wimbledon no mês passado.



Sakkari lamentou o resultado mas buscou ver o lado positivo: "É bastante decepcionante, mas há um mês não pensávamos que eu estaria aqui", disse.



- Evans vence Griekspoor -



No masculino (ATP), o britânico Daniel Evans, nono cabeça de chave venceu o holandês Tallon Griekspoor, 12º cabeça de chave por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-3.



Com esse título, Evans, um inglês de 33 anos cujo único título ATP anterior havia sido em um aberto em Melbourne em 2021 se tornou o primeiro campeão britânico do torneio desde Tim Henman em 2003.



Evans, com apenas oito vitórias em torneios neste ano, avançará para um novo recorde na carreira, 21º lugar do mundo, depois de chegar à capital dos Estados Unidos com uma seqüência de sete derrotas consecutivas em torneios.



"Eu realmente não poderia ter pensado nisso no início da semana. Que semana incrível", disse Evans. "Isso significa o mundo para mim. Realmente significa".



Já Griekspoor perdeu a chance de conquistar seu terceiro título na carreira após as taças erguidas em Pune em janeiro e 's-Hertogenbosch em junho.



"Primeira vez em DC, chegando às finais, nada mal, eu acho", disse Griekspoor.



- Resultados deste domingo dos torneios WTA e ATP de Washington:



Simples feminino



Final:



Cori Gauff x Maria Sakkari 6-2, 6-3



Simples masculino



Final:



Daniel Evans x Tallon Griekspoor 7-5, 6-3