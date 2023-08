Petróleo atinge máximo em quase três meses após cortes sauditas e russos

436

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira (4), impulsionados pela perspectiva de uma oferta restrita após os anúncios da Arábia Saudita e da Rússia sobre cortes na produção.



Além disso, o enfraquecimento do dólar ajudou o petróleo, que é cotado em dólares, barateando o barril para investidores em outras moedas.



Assim, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro ganhou 1,29%, atingindo 86,24 dólares em Londres.



O West Texas Intermediate (WTI) para setembro, por sua vez, subiu 1,55%, chegando a 82,82 dólares em Nova York.



"O mercado começa a sentir a pressão de uma redução na oferta", resumiu Phil Flynn, da Price Futures Group.



Impulsionado pela continuação dos cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia, o petróleo apagou suas perdas da metade da semana e encerrou em seu nível mais alto em quase três meses.



Nesta sexta, o comitê ministerial conjunto da Opep e seus aliados na Opep+, que monitora os volumes de produção, recomendou manter a estratégia atual de diminuição da produção até o final de 2024.



Soma-se a esse panorama uma queda recorde nas reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos, lembrou Phil Flynn, após a Agência de Informação sobre Energia dos EUA relatar uma redução de 17 milhões de barris na semana que terminou em 28 de julho.