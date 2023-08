Inglaterra encara Nigéria nas oitavas da Copa; Austrália conta com torcida para vencer Dinamarca

436

A Inglaterra entra em campo como favorita contra a Nigéria na segunda-feira (7) pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, enquanto a Austrália tentará usar a seu favor o fato de jogar em casa diante da Dinamarca.



Uma das poucas equipes a vencer as três partidas da fase de grupos, a Inglaterra enfrenta a Nigéria às 4h30 (horário de Brasília) em Brisbane, enquanto a Austrália receberá a Dinamarca às 7h30 em Sydney valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia.



As inglesas chegaram ao torneio abaladas por desfalques, e tiveram um início não convincente ao vencer o estreante e modesto Haiti por 1 a 0, e a Dinamarca pelo mesmo placar.



Mas em sua última partida elas desencantaram e aplicaram uma goleada de 6 a 1 na China, campeã da Copa da Ásia, impulsionadas pela atacante Lauren James, de 21 anos, que marcou dois gols e deu três assistências.



Mas diante da seleção inglesa estará a formidável goleira Chiamaka Nnadozie, capitã da Nigéria, que defendeu dois pênaltis na fase de grupos e foi fundamental para a classificação de sua equipe para a segunda fase.



A Nigéria também foi a única seleção a vencer a Austrália, uma equipe cuja principal força tem sido o apoio da torcida em casa na ausência de sua atacante Sam Kerr, que perdeu os três jogos da fase de grupos.



A Austrália terminou como líder de seu grupo com uma vitória contra a Irlanda na estreia da Copa do Mundo. Depois sofreu uma derrota diante da Nigéria e goleou por 4 a 0 o Canadá, que entrou no torneio como favorito devido ao seu status de campeão olímpico, mas acabou eliminado na fase de grupos.



As australianas vão enfrentar a Dinamarca, seleção que chegou sem grandes pretensões e avançou para a segunda fase atrás da Inglaterra no grupo D graças a uma defesa sólida.



O técnico dinamarquês Lars Sondergaard espera que a presença do público em um estádio lotado em Sydney também se torne uma pressão para as australianas e acabe favorecendo suas jogadoras.