Traído por sua paixão pelo futebol, fugitivo italiano é capturado

Um italiano que estava foragido durante 11 anos foi preso na sexta-feira na Grécia, onde foi visto celebrando uma vitória histórica de seu time de futebol, informou a polícia italiana neste sábado (5).



Vincenzo La Porta, de 60 anos, estava na lista dos mais procurados do país e "considera-se que tem vínculos estreitos" com a Camorra, a máfia napolitana, segundo um comunicado da polícia.



O homem foi condenado a 14 anos de prisão por participar de um grupo especializado em evasão e fraude fiscal.



A polícia de Nápoles (sul) informou que ele nunca se entregou durante as buscas e que "aguardaram até (o homem) que cometesse um erro". Ele foi encontrado na ilha grega de Corfu.



"Sua paixão pelo futebol e pelo Napoli o traiu", disse a polícia.



Depois de 33 anos de espera pelo título de campeão italiano, o Napoli conquistou em maio sua primeira Liga desde a passagem de Maradona pela equipe napolitana.



"La Porta não conseguiu evitar celebrar a vitória", segundo a polícia, que logo "o reconheceu em uma foto feita em frente a um restaurante", onde ele era visto agitando um lenço azul e branco, as cores de sua equipe.



O torcedor usava um boné de beisebol, mas os investigadores estavam convencidos de que tinham encontrado o homem que procuravam e, com a ajuda dos seus colegas gregos, começaram as buscas.



Na sexta-feira, enquanto dirigia sua moto, ele foi parado e preso pela polícia grega.