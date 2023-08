Manchester United contrata jovem atacante dinamarquês Hojlund, da Atalanta

436

O atacante dinamarquês da Atalanta, Rasmus Hojlund, de 20 anos, assinou um contrato de cinco anos com o Manchester United, informou o clube inglês neste sábado.



O valor da transferência é estimado em 64 milhões de libras (cerca de R$ 398 milhões na cotação atual). Hojlund fechou com o clube até junho de 2028, com mais um ano opcional.



O jovem jogador marcou dez gols pela Atalanta na última temporada, além de seis gols em seis jogos com a Dinamarca.



"Não é segredo que sou fã deste grande clube desde criança e sempre sonhei em atuar em Old Trafford como jogador do Manchester United", disse Hojlund.



O diretor de futebol do United, John Murtough, chamou o jogador de "talento verdadeiramente excepcional".



"Ele tem qualidades que o colocam entre os melhores jogadores do mundo em sua faixa etária", afirmou.



Segundo a imprensa, Rasmus Hojlund também era cobiçado pelo Paris Saint-Germain.



O Manchester United, que terminou em terceiro na última temporada na Premier, começará a nova temporada recebendo o Wolverhampton na segunda-feira, 14 de agosto.