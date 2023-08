América do México e Nashville avançam às oitavas da Leagues Cup

436

O América (da liga mexicana) e o Nashville SC (da MLS) garantiram nesta sexta-feira (4) suas vagas nas oitavas de final da Leagues Cup, ao eliminarem Chicago Fire e FC Cincinnati respectivamente.



O América avançou a esta fase com uma vitória por 1 a 0, num jogo que ficou marcado por um gol contra de Gastón Giménez (64').



Em Cincinnati, o Nashville derrotou o FC Cincinnati por 5 a 4 nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.



Hany Mukhtar, Fafa Picault, Anibal Godoy, Walke Zimmerman e Dax McCarthy converteram suas cobranças para o Nashville na disputa de penalidades máximas, enquanto Matt Miazga desperdiçou a sua pelo Cincinnati.



Os gols durante o tempo regulamentar foram marcados Godoy para o Nashville (64') e Brandon Vázquez para o Cincinnatti já na reta final (85') de pênalti.



-- Jogos dos 16-savos de final da Leagues Cup:



- Quarta-feira:



Los Angeles FC - FC Juárez 7-1



FC Dallas - Mazatlán FC 2-1



Inter Miami - Orlando City 3-1



Houston Dynamo - Pachuca 0-0 (5-3 nos pênaltis)



- Quinta-feira:



Atlas - New England Revolution 2-2 (7-8 nos pênaltis)



Charlotte - Cruz Azul 0-0 (4-3)



León - Real Salt Lake (adiado) 1-3 (disputado na sexta-feira)



New York Red Bulls - New York City FC 1-0



Philadelphia Union - DC United 0-0 (5-4 nos pênaltis)



Pumas - Querétaro 0-1



- Sexta-feira:



Chicago Fire - América 0-1



Columbus Crew - Minnesota United 3-3 (3-4 nos pênaltis)



Monterrey - Portland Timbers 1-0



Tigres - Vancouver Whitecaps 1-1 (5-3 nos pênaltis)



FC Cincinnati - Nasvhille SC 1-1 (4-5 nos pênaltis)



Toluca - Sporting Kansas City 4-1