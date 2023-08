EUA aprovam pílula para depressão pós-parto

436

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (04), pela primeira vez, uma pílula para o tratamento da depressão pós-parto, condição que acredita-se que afete anualmente cerca de meio milhão de mulheres no país.



A droga antidepressiva, chamada zuranolona, "é o primeiro medicamento oral indicado para tratar a depressão pós-parto (DPP)", informou a FDA. "Até agora, o tratamento para a DPP estava disponível apenas como injeção intravenosa aplicada por profissional de saúde em alguns centros."



Asima Ahmad, diretora médica do Centro de Saúde Carrot Fertility, em Menlo Park, Califórnia, disse que "cerca de uma a cada oito mulheres apresenta sintomas de DPP. Entre as que relatam sintomas, 75% não recebem tratamento."



Desenvolvida especificamente para tratar a doença, a pílula mostrou que age mais rapidamente do que outros antidepressivos e deve ser tomada por duas semanas. Os testes mostraram efeitos colaterais menos severos do que os de outros antidepressivos usados atualmente.



A chefe de psiquiatria do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da FDA, Tiffany Farchione, explicou que a DPP "é uma condição de risco de vida séria e potencial, em que a mulher experimenta tristeza, culpa, sentimentos de falta de valor e, em casos graves, pensamentos de causar danos a si mesma ou ao bebê".



Desenvolvida pela Sage Therapeutics, a pílula será comercializada com o nome Zurzuvae e seu preço ainda não foi anunciado.