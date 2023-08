Distribuição de presentes por 'influencer' causa distúrbios em Nova York

436

Uma reunião convocada para esta sexta-feira (3) por um popular "influencer" em Nova York atraiu uma multidão inesperada e terminou em cenas de violência, com vários feridos e o envio de um grande contingente de policiais, conforme relatado pelas autoridades.



Tudo começou com uma postagem no Instagram de Kai Cenat, de 21 anos, que convocou seus seguidores para encontrá-lo no distrito de Manhattan, onde aconteceria um evento transmitido ao vivo no qual ele distribuiria presentes, incluindo consoles de videogame PlayStation 5.



De acordo com a mídia dos Estados Unidos, pelo menos 2.000 jovens rapidamente se reuniram na Union Square e nas ruas próximas, na esperança de ver Cenat, que possui milhões de seguidores nas plataformas Twitch, YouTube, Instagram e outras redes sociais.



Conforme as ruas ficavam lotadas, os participantes começaram a jogar objetos de um canteiro de obras próximo em direção à multidão e à polícia, que se mobilizou rapidamente em grande número.



Imagens de televisão e fotografias da imprensa mostraram jovens cercando e bloqueando veículos, enquanto outros chutavam e vandalizavam alguns dos carros.



"Algumas pessoas sangravam na cabeça, no rosto... estavam sofrendo", disse o chefe de polícia de Nova York, Jeffrey Maddrey, em uma coletiva de imprensa.



"Havia muita gente, estava fora de controle... muitos jovens ficaram feridos", acrescentou.



No final, cerca de 1.000 policiais foram necessários para dispersar a multidão.



Várias pessoas foram detidas, afirmou Maddrey, enquanto Cenat foi levado pelos agentes para interrogatório, mas não foi formalmente preso.