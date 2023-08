Trump se declara inocente de novas acusações em caso de documentos secretos

436

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou inocente, nesta sexta-feira (04), das novas acusações apresentadas contra ele por manuseio indevido de documentos ultrassecretos do governo.



Trump, 77, favorito entre os republicanos para a eleição presidencial de 2024, foi alvo de três acusações adicionais nesse caso, liderado pelo procurador especial Jack Smith.



O ex-presidente enviou uma nota hoje ao tribunal federal da Flórida que conduz o processo, para se declarar inocente. No documento, Trump também renunciou ao direito de estar presente na leitura dessas novas acusações, em 10 de agosto.



A declaração do magnata ocorreu dias depois de ele se declarar inocente, em um tribunal federal de Washington, de conspirar para alterar o resultado da eleição de 2020, em que Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden.



O ex-presidente deve ir a julgamento na Flórida em maio de 2024, por suspeita de ter levado documentos classificados para a sua residência em Mar-a-Lago e se negar a devolvê-los.



Em junho, Trump se declarou inocente das acusações de retenção ilegal de informações de defesa nacional, conspiração para obstruir a Justiça e declarações falsas. As acusações adicionais apresentadas contra Trump na semana passada se referem aos seus supostos esforços para obstruir a investigação do FBI, que tentava recuperar o material classificado.



A promotoria indiciou outras duas pessoas nesse caso: Waltine "Walt" Nauta, assistente pessoal de Trump durante anos, e Carlos de Oliveira, administrador da propriedade de Mar-a-Lago.