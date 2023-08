Milan contrata meio-campista americano Yunus Musah

436

O Milan, clube mais ativo da Serie A na atual janela de transferências, anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do meio-campista americano Yunus Musah, que estava no Valencia desde 2019.



O jogador, de 20 anos, assinou contrato até 2026 com os 'rossoneri', que pagaram 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual) ao clube espanhol.



No Milan, Musah será a companhia de seu companheiro de seleção Christian Pulisic, contratado recentemente junto ao Chelsea, também por 20 milhões de euros.



Ambos terão a missão de fortalecer o meio-campo do time italiano, que terminou a Serie A na quarta posição e vai disputar a Liga dos Campeões, após a saída de Sandro Tonali para o Newcastle por 64 milhões de euros (R$ 343 milhões).



Além dos dois jogadores americanos, o Milan também contratou o inglês Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), o nigeriano Samuel Chukwueze (Villareal), o holandês Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar) e o suíço Noah Okafor (RB Salzburgo), por uma soma de 109 milhões de euros (R$ 584 milhões).