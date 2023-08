Madri recebe mais de 70 pessoas retiradas do Níger após golpe

436

Um voo militar espanhol chegou a Madri, nesta sexta-feira (4) à tarde, com 74 pessoas retiradas do Níger após o golpe, entre espanhóis, franceses, americanos e britânicos.



"O avião A330 fretado pelo governo espanhol pousou" na base aérea de Torrejón, perto de Madri, "com 74 repatriados de 18 nacionalidades", informou o Ministério das Relações Exteriores da Espanha em um comunicado.



O avião trazia "cidadãos de França, Bélgica, Holanda, Romênia, Itália e outros 12 países não pertencentes à UE", publicou o chanceler espanhol, José Manuel Albares, na rede social Twitter, agora chamada de X.



O comunicado da Chancelaria detalha que, entre os repatriados, há 16 espanhóis acompanhados por quatro familiares de origem nigerina, nove cidadãos de outros países da União Europeia, seis de outros países europeus, sete americanos e 32 cidadãos de outras dez nacionalidades de África, Ásia e Oceânia.



O avião da Força Aérea chegou à capital do Níger, Niamey, pela manhã e partiu com os evacuados pouco depois.



Desta forma, escreveu Albares, "termina com sucesso a operação para evacuar os espanhóis do Níger".



Com os desta sexta-feira, houve 47 espanhóis retirados do Níger, mais cinco familiares nigerinos, depois dos que chegaram na quinta-feira a Paris em um voo francês, e na manhã desta sexta-feira a Hannover, em um voo alemão, segundo o ministério.



De acordo com a imprensa espanhola, ficariam no Níger cerca de 20 espanhóis que não teriam solicitado para partir.



Um grupo de militares nigerinos derrubou o presidente Mohamed Bazoum, que está detido, em 26 de julho.



O golpe foi amplamente condenado pela comunidade internacional. A Espanha suspendeu a cooperação com o Níger até que Bazoum seja libertado e o país "volte para o caminho democrático".