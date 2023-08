Roberto Mancini vai coordenar seleções Sub-21 e Sub-20 da Itália

436

O técnico da seleção principal da Itália, Roberto Mancini, será coordenador das seleções Sub-21 e Sub-20 do país, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta sexta-feira (4).



"A integração destas equipes permitirá aplicar em campo os mesmos estilos e sistemas de jogo, promovendo e acelerando a aprendizagem técnica", explicou a FIGC em comunicado.



Mancini assumiu a 'Azzurra' em maio de 2018 e levou a equipe ao título da Eurocopa em 2021. Ele vai coordenar as seleções Sub-21 e Sub-20 e terá o apoio de um treinador para cada: respectivamente, Carmine Nunziata e Attilio Lombardo, que era até então um de seus auxiliares.



A FIGC também anunciou que o ex-zagueiro Andrea Barzagli, campeão do mundo em 2006, irá integrar a comissão técnica da seleção principal e será responsável pelo setor defensivo da equipe.