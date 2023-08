Mais de 50 ficam feridos e 100 são presos em confrontos em festival eritreu na Suécia

436

Mais de 50 pessoas ficaram feridas e uma centena delas foi presa nesta quinta-feira (3) após confrontos entre partidários e opositores do governo da Eritreia em um festival sobre esse país em Estocolmo, informou a polícia sueca.



"Foi realizado outro encontro público perto do local do festival, durante o qual eclodiram distúrbios violentos", disse a polícia, acrescentando que havia prendido uma centena de pessoas.



Pelo menos 52 pessoas ficaram feridas, oito delas gravemente, e receberam cuidados médicos, tanto no local do ocorrido como nas unidades de saúde próximas, detalhou a polícia.



A polícia seguia para o local dos incidentes, na periferia noroeste da capital sueca, e fazia tudo que era possível para "pôr fim aos atos criminosos e restabelecer a ordem".



Aproximadamente mil pessoas opositoras ao governo da Eritreia que foram autorizadas a se manifestar perto do festival romperam as barreiras da polícia e invadiram o evento, informou o jornal Expressen.



A multidão destruiu barracas e utilizou os ganchos das tendas como armas contra a polícia. Também jogaram pedras, segundo o meio de comunicação.



Imagens do local mostram carros e pelo menos uma barraca em chamas, causando uma grande fumaça.



A polícia fechou um trecho da autoestrada E18, já que as pessoas que fugiam do festival bloquearam a rodovia.



O festival Eritreia-Escandinávia, realizado há muitos anos, inclui seminários, debates e conferências, assim como shows, um pequeno mercado e atrações. Seria celebrado de quinta a domingo.