Técnico do Orlando City critica árbitro e 'circo' de Messi em clássico com Inter Miami

436

O técnico do Orlando City, o colombiano Oscar Pareja, disse que a derrota de sua equipe para o Inter Miami de Lionel Messi na quarta-feira (2) foi um "circo" e que o argentino deveria ter sido expulso no clássico da Flórida.



Messi marcou dois gols na vitória o Inter por 3 a 1 na fase de 16-avos de final da Copa das Ligas, torneio que reúne equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.



Após a derrota do Orlando, Pareja se mostrou furioso com a atuação do árbitro salvadorenho Iván Barton.



Messi recebeu cartão amarelo aos 21 minutos de jogo e, segundo o técnico colombiano, deveria ter recebido mais um após cometer outra falta.



"Não me importa que seja o Messi, deveria ter mostrado o segundo amarelo. Isso afeta o jogo. O jogo deve ser justo e não foi assim".



"Assumimos a nossa responsabilidade, tudo bem. Perdemos, estamos frustrados, mas tenho que falar, não se pode esconder este tipo de situação", acrescentou.



Pareja também reclamou do pênalti marcado contra o Orlando por uma falta "muito duvidosa" sobre o atacante Josef Martínez, que o próprio venezuelano cobrou e converteu para dar a vantagem parcial de 2 a 1 ao Inter.



"Tudo isso que aconteceu foi um circo", disse o treinador. "O pênalti foi incrível. Incrível! Se existe o VAR e temos árbitros, então temos que ser honestos e ir ver no monitor".



Com a vitória, o Inter Miami se classificou para as oitavas de final da Copa das Ligas para enfrentar no próximo domingo o FC Dallas.