Federação Britânica de Remo exclui atletas transgênero de provas femeninas

436

A Federação Britânica de Remo anunciou nesta quinta-feira (3) que irá proibir atletas transgênero de participar das competições femininas, em virtude de uma nova política que entrará em vigor no dia 11 de setembro.



Apenas pessoas "designadas com o sexo feminino em seu nascimento" poderão participar das provas femininas e representar Grã-Bretanha e Inglaterra nas competições internacionais, declarou a federação em comunicado.



Uma nova categoria será aberta especificamente para atletas transgênero e não binários.



A federação "se compromete a promover um ambiente para que o remo seja acessível e inclusivo e garantir oportunidades para todos", acrescenta a nota.



Em maio, a Federação Britânica de Ciclismo tomou uma medida similar, também adotada em julho pela União Ciclista Internacional (UCI).



A UCI se tornou a terceira federação esportiva internacional a excluir atletas transgênero de competições femininas, depois da World Athletics (Atletismo) e da World Aquatics (Natação).



Por sua vez, a World Rowing, que rege as competições internacionais de remo, continua permitindo que mulheres transgênero participem da categoria feminina, desde que apresentem baixa taxa de testosterona.