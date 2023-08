Acidente de ônibus com migrantes deixa 15 mortos no México

436

Pelo menos 15 pessoas morreram, e várias ficaram feridas, depois que o ônibus em que viajavam moradores e migrantes despencou de um barranco, nesta quinta-feira (3), em uma rodovia no estado de Nayarit, no noroeste do México, informaram autoridades.



De acordo com os jornais locais, entre as vítimas estariam cidadãos da Índia e da África.



"Até agora são 15 mortes, mas tememos que sejam mais", disse um oficial do Corpo de Bombeiros por telefone, pedindo para não ser identificado por não estar autorizado a dar declarações à imprensa.



Ele relatou que o acidente aconteceu por volta das 2h45 locais (6h45 em Brasília) e que o ônibus havia saído da área metropolitana da capital com destino a Tijuana (noroeste), na fronteira com a americana San Diego. De lá, muitos migrantes costumam pedir refúgio nos Estados Unidos.



Em fevereiro, a batida de um ônibus em uma estrada que liga os estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro) deixou pelo menos 17 mortos e 15 feridos, incluindo migrantes da Venezuela, da Colômbia e da América Central.