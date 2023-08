Lizzo nega acusações de assédio e humilhação

436

A cantora Lizzo se pronunciou, nesta quinta-feira (03), contra as acusações de ridicularizar sua equipe por estar acima do peso. Ela pontuou que o processo aberto por seus ex-dançarinos é "tão inacreditável quanto parece".



Três dos ex-dançarinos da estrela pop entraram com uma ação judicial em Los Angeles, com acusações de violação da lei trabalhista, com descrições do que seus advogados consideram como humilhação e assédio sexual.



Uma das alegações gira em torno de um show de sexo na área de prostituição em Amsterdã, ao qual os dançarinos dizem que se sentiram pressionados a comparecer.



O processo alega que, durante o show, Lizzo pressionou seus dançarinos a interagirem com os artistas nus.



Também foi descrito que a coreógrafa de Lizzo, Shirlene Quigley, frequentemente fazia comentários sexuais e proferia suas crenças cristãs - especialmente contra sexo antes do casamento.



"Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas", postou Lizzo nesta quinta-feira nas redes sociais.



"Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que eles haviam sido informados sobre o comportamento inapropriado e não profissional na turnê".



O processo diz que os gerentes brancos da Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT), produtora de Lizzo que também foi citada na denúncia, "muitas das vezes acusavam os membros negros da equipe de dança de serem preguiçosos, pouco profissionais e de más atitudes".



"Essas palavras não apenas soam familiares como metáforas usadas para menosprezar e desencorajar as mulheres negras de se defenderem, mas as mesmas acusações não foram feitas contra dançarinos que não são negros", de acordo com a denúncia citada no comunicado.



"Apenas o elenco de dança - composto por mulheres negras e voluptuosas - foi tratado dessa maneira, dando aos requerentes a impressão de que esses comentários foram carregados de animosidade racial e gordofóbica", acrescentou.



As acusações foram especialmente surpreendentes devido às mensagens sobre amor próprio e positividade corporal frequentemente repetidas por Lizzo.



Embora ela não tenha abordado diretamente as acusações feitas contra Quigley, Lizzo negou explicitamente as acusações de vergonha de peso.



"Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e absolutamente nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa de seu peso", afirmou Lizzo.



"Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que estenderam a mão para me apoiar durante este período difícil".