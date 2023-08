Arábia Saudita prorroga redução de produção de petróleo por um mês

436

A Arábia Saudita prorrogará por um mês a redução da sua produção de petróleo para um milhão de barris por dia, anunciou nesta quinta-feira (3) o maior exportador mundial de petróleo bruto, mantendo sua estratégia para aumentar os preços.



Os analistas já previam a prorrogação destes cortes, que começaram em julho, considerando que esta medida do reino, também tomada pela Rússia, tem contribuído para uma ligeira alta dos preços do petróleo, após semanas de queda.



"A Arábia Saudita vai estender sua redução de um milhão de barris por dia (...) mais um mês para incluir o mês de setembro", anunciou o Ministério de Energia saudita em comunicado.



Esta política poderá voltar a ser prorrogada após este período ou mesmo "reforçada", afirmou a mesma fonte.



"A produção do reino para o mês de setembro de 2023 será de cerca de nove milhões de barris por dia", acrescentou, enfatizando "os esforços preventivos dos países da Opep+ para apoiar a estabilidade e o equilíbrio dos mercados petroleiros".



A Opep+ reúne os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, e seus países aliados, liderados pela Rússia.



Os produtores de petróleo enfrentam preços em queda e forte volatilidade do mercado devido aos altos e baixos causados pela invasão russa da Ucrânia e a lenta recuperação econômica da China.



O anúncio de Riade nesta quinta-feira ocorre na véspera de uma reunião do comitê ministerial de monitoramento da Opep+.