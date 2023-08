Navalny afirma que sentença de novo julgamento será 'stalinista'

436

O opositor russo Alexei Navalny, que enfrenta novo julgamento por "extremismo", cujo veredito deve sair na sexta-feira, disse nesta quinta (3) que sua pena será "longa e stalinista".



"A fórmula para calculá-lo é simples: o que o promotor pediu, menos 10-15%. Pediram 20 anos, vão dar 18 ou algo assim", disse, em mensagem divulgada por familiares.



"Não tem muita importância, porque o caso de terrorismo vem depois. São mais 10 anos", acrescentou o principal opositor do Kremlin, que afirmou estar sendo processado por "terrorismo" em um julgamento à parte, do qual poucos detalhes são conhecidos até o momento.



Condenado em 2022 a nove anos de prisão por fraude em um caso que considera como vingança política, Navalny está sendo julgado a portas fechadas desde junho, na colônia penal de alta segurança IK-6, em Melekhovo, 250 km a leste de Moscou, onde cumpre pena atual.



O novo processo o acusa de criar uma "organização extremista". O grupo que fundou, o Fundo Anticorrupção (FBK), já havia sido fechado em 2021 por "extremismo".



A Rússia vive uma onda de repressão desde o início do conflito na Ucrânia e quase todos os principais opositores foram presos ou exilados. Milhares de cidadãos comuns também foram processados por terem denunciado o conflito.