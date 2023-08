Neymar brilha em retorno após cirurgia e faz 2 em vitória do PSG em amistoso

436

Após uma série de resultados decepcionantes no Japão, o Paris Saint-Germain venceu o amistoso desta quinta-feira (3) contra o Jeonbuk Motors por 3 a 0, na cidade de Busan, em jogo que marcou o retorno de Neymar, que atuou durante os 90 minutos.



Autor de dois gols e uma assistência, o atacante brasileiro brilhou e mostrou estar recuperado da cirurgia a que foi submetido no tornozelo em março.



'Ney' não entrava em campo desde o dia 19 de fevereiro, na vitória do PSG sobre o Lille por 4 a 3 no Campeonato Francês.



Ele foi relacionado para os três primeiros jogos da excursão do time parisiense pela Ásia, mas ainda não tinha sido utilizado pelo técnico Luis Enrique.



O atacante fez o primeiro do PSG batendo da entrada da área aos 40 minutos do primeiro tempo.



Na reta final da partida, o camisa 10 fez mais um ao invadir a área livre pela esquerda e tocar com categoria na saída do goleiro (83').



Pouco depois, o time francês fechou o placar após Neymar ajeitar de calcanhar para Marco Asensio bater de primeira e colocar a bola no ângulo.



Encerrada a série de amistosos pela Ásia, o Paris Saint-Germain agora retorna à França para se preparar para a estreia na Ligue 1, no dia 12 de agosto, contra o Lorient.