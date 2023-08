Olympique de Marselha perde amistoso para Bayer Leverkusen (2-1) no Vélodrome

436

O Olympique de Marselha foi derrotado nesta quarta-feira (2) pelo Bayer Leverkusen, por 2 a 1, no último amistoso de pré-temporada, apesar da forte presença de sua torcida no estádio Vélodrome.



Os alemães marcaram seus dois gols após falhas do goleiro Pau Lopez do Marselha em escanteios. O Leverkusen abriu o placar aos 14 minutos por meio do zagueiro Jonathan Tah, e o meia Nadiem Amiri ampliou pouco antes do intervalo com um gol olímpico (40').



Os marselheses acreditaram até o fim, após o ponta camaronês François Mughe diminuir (78').



Esta derrota do time do sul da França fecha uma campanha de preparação com altos e baixos. Foram duas vitórias, contra o Nîmes (da 3ª divisão francesa) e o Waalwijk (da 1ª divisão holandesa), e duas derrotas, contra o Eupen (da 1ª divisão belga) e o Bayer Leverkusen (que terminou em 6º na Bundesliga no ano passado).



Os jogadores comandados pelo técnico Marcelino terão de se recuperar rapidamente antes do crucial jogo fora de casa contra o grego Panathinaikos, na próxima semana, pela 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A vaga no torneio de clubes mais importante da Europa é o principal objetivo do OM, tanto no âmbito financeiro quanto esportivo.



A derrota desta quarta-feira, contudo, não refletiu totalmente o que aconteceu em campo, já que a equipe francesa dominou bastante, criando mais oportunidades e mostrando um bom entrosamento, mas pecando nas conclusões.