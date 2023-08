Arévalo lidera intenção de voto para segundo turno na Guatemala

436

O candidato Bernardo Arévalo lidera com 43% as intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais da Guatemala frente à ex-primeira-dama Sandra Torres, que tem 28%, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (2).



A pesquisa da empresa CID Gallup e da Fundação Liberdade e Desenvolvimento também mostra que 67% rejeitam as tentativas do Ministério Público de desqualificar o partido Semilla, de Arévalo, que surpreendeu no primeiro turno eleitoral, já que não apareceu como favorito nas pesquisas anteriores.



Além disso, 22% dos entrevistados afirmaram que não votarão em nenhum dos candidatos, ambos social-democratas, e 7% pretendem anular seu voto.



Considerando os votos válidos, Arévalo tem 63% de intenção de voto e Torres, 37%, de acordo com o levantamento apresentado em uma coletiva de imprensa.



Da mesma forma, 40% dos entrevistados consideram que o filho do presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) tem capacidade para resolver os problemas do país, contra 24% de Torres.



O primeiro turno das eleições, realizado em 25 de junho, teve 17,38% de votos nulos, mais do que o percentual de qualquer candidato, já que Torres teve 15,86% e Arévalo, 11,77%, segundo a apuração oficial.



A pesquisa foi realizada com 1.242 pessoas entre 18 e 27 de julho e tem margem de erro de 2,8%.



As campanhas no segundo turno têm sido turbulentas visto as ações do Ministério Público contra o Semilla, que ainda ameaçam deixar Arévalo fora da disputa por supostas irregularidades na fundação do partido em 2017.



Além disso, 76% dos entrevistados discordam da gestão do presidente direitista Alejandro Giammattei e 62% consideram seu governo ruim ou péssimo.