Gvardiol está perto de assinar com Manchester City, diz mídia inglesa

436

O Manchester City teria concordado em pagar 90 milhões de euros (R$ 473 milhões na cotação atual) para contratar o zagueiro croata Josko Gvardiol, do Leipzig, segundo a mídia britânica.



De acordo com a BBC e a Sky News, o zagueiro de 21 anos, um dos melhores da Europa, vai passar por um exame médico no clube inglês esta semana.



Revelado no Dinamo Zagreb, Gvardiol já disputou 87 partidas pelo clube alemão desde sua chegada em 2021, e fez parte da seleção croata que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar-2022.



Esta transferência faria de Gvadiol o segundo zagueiro mais caro da história, atrás do inglês Harry Maguire, contratado pelo Manchester United por 80 milhões de libras (R$ 489 milhões) do Leicester em 2019.



Gvadiol, que também era cobiçado por Chelsea e Tottenham, vai encontrar no City, caso a transferência seja concluída, com seu compatriota Mateo Kovacic, que chegou neste verão europeu vindo dos 'Blues', e reforçará uma defesa sólida que já tem Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones e Aymeric Laporte.