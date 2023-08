São Paulo anuncia retorno de Lucas Moura

436

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (2) o retorno do atacante Lucas Moura, formado nas categorias de base do clube e livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Tottenham, em junho.



"Lucas está de volta ao Tricolor! O São Paulo concluiu nesta quarta-feira a contratação do atacante de 30 anos", escreveu o clube paulista em um comunicado.



Lucas chega "com contrato válido até o fim de 2023", detalha a nota.



O atacante se junta ao meia colombiano James Rodríguez como as grandes contratações do São Paulo no meio da temporada.



Após mais de dez anos na Europa, Lucas retorna ao clube pelo qual estreou como profissional, em 2010, e foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2012.



O retorno "é um turbilhão de emoções (...) Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz", disse o jogador, citado no comunicado do clube.



Querido pelos torcedores, Lucas foi vendido pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain em 2012 por 53 milhões de euros (R$ 145 milhões na cotação da época), até então o maior valor pago a um time brasileiro por um jogador.



No clube parisiense, foi quatro vezes campeão francês e conquistou três Copas da França.



Em 2018, trocou o PSG pelo Tottenham, onde foi vice-campeão da Liga dos Campeões no ano seguinte, após derrota para o Liverpool na final.



O atacante também teve convocações esporádicas pela Seleção Brasileira e fez parte do elenco que conquistou a Copa das Confederações de 2013 sob o comando do técnico Felipão.