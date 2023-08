Daniel Alves aceita processo por estupro para adiantar julgamento

436

Daniel Alves foi notificado nesta quarta-feira (02) perante um juiz de Barcelona que irá a julgamento por estupro. Segundo sua defesa e a Justiça espanhola, o jogador não se opôs à decisão para não atrasar o processo.



O ex-lateral do Barça e da seleção brasileira foi "citado" em um tribunal de Barcelona para receber "a resolução que encerra a fase de investigação e que detalha os indícios que a juíza de instrução considera que, das provas realizadas, existem contra ele", informou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJCat) em comunicado.



O jogador, preso desde janeiro, manifestou "sua oposição" ao julgamento, ainda sem data, mas "nem ele nem as outras partes solicitaram ou notificaram nenhum outro aspecto", acrescentou o TSJCat.



A equipe de advogados de Daniel detalhou em comunicado que ele "afirmou que não vai recorrer da resolução para agilizar o que conduz à realização do julgamento oral", e confirmou que "se mostrou insatisfeito com o relato dos fatos contidos na decisão judicial".



O jogador será julgado por uma agressão sexual supostamente cometida em 30 de dezembro de 2022, depois da Copa do Mundo do Catar, no banheiro de uma boate em Barcelona.



Em 2 de janeiro, a vítima denunciou Daniel Alves. Embora tenha inicialmente negado conhecer a mulher, ele mudou sua versão do incidente várias vezes até admitir que tiveram relações sexuais consentidas.



Enquanto a versão denunciada pela mulher continuava estável, o juiz rejeitou vários pedidos de liberdade condicional feitos pelos advogados do jogador por temer uma fuga para o Brasil.