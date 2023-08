População de rua aumenta em Londres

436

Cada vez mais pessoas são forçadas a dormir nas ruas de Londres devido ao custo de vida e moradia, segundo um relatório publicado esta semana.



De acordo com um banco de dados financiado pela Prefeitura de Londres, 3.272 pessoas, a grande maioria homens e metade britânicos, dormiram na rua entre abril e junho de 2023, 9% a mais do que no mesmo período do ano anterior.



Metade (49%) dessas pessoas nunca tinha sido vista na rua antes deste período e 13% das 3.272 pessoas identificadas vivem permanentemente na rua, segundo o relatório publicado no início desta semana.



O governo britânico prometeu tirar essa população das ruas até 2024, mas a situação se deteriorou devido à inflação, à pobreza e aos altos aluguéis em Londres.



Essa promessa "agora está completamente fora de alcance", disse Rick Henderson, da ONG Homeless Link, em um comunicado nesta quarta-feira, por causa da "evidente falta de moradias verdadeiramente acessíveis, do aumento dos aluguéis e dos serviços de assistência para moradores de rua que não atingem seus objetivos".



Pela primeira vez desde 2017, o número de moradores de rua aumentou na Inglaterra em 2022 em comparação com o ano anterior, de acordo com um censo anual publicado no início deste ano.