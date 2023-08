Maior parte do combustível retirado de petroleiro no Iêmen

436

Mais da metade do combustível que estava nos tanques de um petroleiro em péssimas condições na costa do Iêmen foi transferido para outro navio, informou a ONU, que supervisiona a operação para evitar um desastre ambiental.



Na semana passada teve início a operação de traslado do equivalente a 1,14 milhão de barris de petróleo do "FSO Safer", um petroleiro que estava atracado desde a década de 1980 em frente ao porto estratégico de Hodeida (oeste) e cuja manutenção foi interrompida em 2015 devido ao conflito no Iêmen.



"Mais da metade do petróleo nos tanques do decadente 'FSO Safer' foi transferido para o navio de substituição nos últimos sete dias", anunciou nas redes sociais o coordenador humanitário da ONU para o Iêmen, David Gressly.



Um vazamento de petróleo provocaria estragos na fauna e flora do Iêmen, entre as comunidades pesqueiras e nos principais portos do país.



Também poderia interromper o tráfego marítimo internacional entre o Estreito de Bab al-Mandeb e o Canal de Suez, que leva ao Mediterrâneo.



O petroleiro de 47 anos, com o casco enferrujado, não recebe manutenção desde o início da guerra entre o governo do Iêmen, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes houthis, próximos do Irã, que controlam as águas onde está o "FSO Safer".



O conflito provocou milhares de mortes e uma das piores crises humanitárias do mundo.