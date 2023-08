436

O papa Francisco, 86 anos, chegou nesta quarta-feira (2) a Lisboa para uma visita de cinco dias dedicada à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que deve reunir quase um milhão de peregrinos de todo o mundo.



O avião do pontífice argentino pousou às 9H45 (5H45 de Brasília) no aeroporto militar de Lisboa. Jorge Bergoglio deve pronunciar o primeiro discurso diante das autoridades portuguesas e do corpo diplomático, antes de um encontro com representantes do clero local durante a tarde.