Corinthians vence Newell's (2-1) de virada na ida das oitavas da Sul-Americana

436

O Corinthians, com um time misto, venceu o argentino Newell's Old Boys por 2 a 1 nesta terça-feira (1º), em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023.



O meia Marcos Portillo (45+4') colocou os argentinos na frente, mas o Timão do técnico Vanderlei Luxemburgo deu a volta por cima em dez minutos no segundo tempo, com gols do atacante Yuri Alberto (56'), de pênalti, e do jovem Wesley (66') na Arena Neo Química.



O Corinthians deu a impressão de não sentir a ausência de sua estrela no ataque, Roger Guedes, que anunciou sua saída para o Al-Rayyan, do Catar, antes da partida desta terça.



Luxemburgo misturou reservas com titulares como o capitão e goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o zagueiro Murillo, o meia Maycon e o atacante Yuri Alberto.



Já o técnico do Newell's Gabriel Heinze, trouxe para a partida seus melhores jogadores, com a exceção do capitão Pablo Pérez e do atacante Julián Contrera, lesionados.



A vaga será decidida na próxima terça-feira na cidade de Rosario.



Quem vencer o duelo enfrentará nas quartas de final o vencedor entre Goiás e o também argentino Estudiantes, que farão o primeiro jogo nesta quarta-feira, em La Plata.