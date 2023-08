436

O Inter perdeu de virada para o argentino River Plate em Buenos Aires por 2 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2023, disputado nesta terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de mais de 85.000 espectadores.



O equatoriano Enner Valencia (45+1') colocou o time brasileiro na frente, mas o River virou no segundo tempo com dois gols de Pablo Solari (65' e 78'), que deixou o banco de reservas para mudar a partida.



O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre, e quem vencer este confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o boliviano Bolívar e o Athletico-PR.