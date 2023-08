Presidente da Tunísia demite primeira-ministra

436

O presidente da Tunísia, Kais Saied, decidiu "encerrar as funções" da primeira-ministra Najla Bouden, primeira mulher a chefiar o governo do país, segundo comunicado divulgado na noite desta terça-feira (1º).



A presidência não informou o motivo da demissão e nomeou para o cargo Ahmed Hachani, que trabalhava no Banco Central da Tunísia.



O novo chefe de governo, desconhecido da maior parte da opinião pública, prestou juramento imediatamente ante Saied, segundo vídeo divulgado pela presidência.



Najla havia sido nomeada por Saied em 11 de outubro de 2021, dois meses e meio depois que o presidente concedeu a si próprio plenos poderes, ao demitir o chefe de governo e paralisar o Parlamento. Desde então, Saied governa por decreto.



O presidente também alterou a Constituição em referendo em 2022, a fim de reduzir os poderes do Parlamento em favor de um sistema presidencialista.



Nos últimos meses, Saied ordenou a demissão de vários ministros, incluindo o das Relações Exteriores, sem dar explicações. Desde fevereiro, foram presos vários opositores e personalidades, entre eles o líder do partido islâmico conservador Ennahdha, Rached Ghannouchi, um dos maiores críticos do presidente.



A crise política se soma às dificuldades econômicas graves de um país fortemente endividado, com crescimento estagnado, aumento da pobreza e desemprego elevado.